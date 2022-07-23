Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили "Калибрами" по Кировоградщине: попали в аэродром, есть погибшие

Ирина БалачукСуббота, 23 июля 2022, 09:30
Дым над Кропивницким после взрывов. Фото Общественного

Утром 23 июля россияне выпустили 13 ракет по Кировоградской области – попали в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци", по меньшей мере 3 людей погибли и больше 10 получили ранения.

По состоянию на 15:00 известно, что 3 человека погибли и 16 получили ранения.

Источник: глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram, Райкович в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Райковича: "Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3).

Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". Есть погибшие и раненые".

Детали: Позже Райкович сообщил, что по состоянию на 9.30 известно, что по меньшей мере один военнослужащий погиб и 9 получили ранения. Также, по предварительным данным, погибли 2 работника ведомственной охраны, охранявшие трансформаторную подстанцию.

По словам главы ОВА, на месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

ВИДЕО ДНЯ

Часть одного из микрорайонов Кропивницкого осталась без света – над этим работают аварийные бригады "Облэнерго".

Райкович призвал жителей области не игнорировать тревоги и немедленно спускаться в укрытия.

Темы: Кировоградская областьвойнажертвы
Главное сегодня

На Краматорском направлении оккупантам нанесли значительный урон – сводка Генштаба

фотоImagine Dragons будет собирать деньги на восстановление Украины

Немецкие СМИ узнали возможную кандидатуру нового посла Украины

Орбан призвал к новой стратегии ЕС: санкции провалились, Украина никогда не выиграет войну

Российские ракеты не попали по хранилищу зерна в Одесском порту – ОК "Юг"

Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание "ЛДНР"

Все новости...
Британская разведка: отрезанные в Херсоне войска станут серьезной военной неудачей для РФ
МИД об ударе россиян по Одессе: Это плевок Путина в лицо генсека ООН и Эрдогана
Welt: правительство Германии задерживает обещанные поставки оружия, в том числе системы Iris-T
Трибунал над российскими преступниками стоит провести в Харькове – Резников
Последние новости
20:14
видеоВ результате удара по порту Одессы есть раненые – ОВА
20:11
Оккупанты обстреляли спальный район Николаева, под завалами есть люди - Замазеева
20:02
обновлено от 15:27Удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 19
19:52
видеоВ оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв – СМИ
19:19
Сумщина: в результате российских обстрелов погиб фермер
19:12
В Беларуси разрушили еще один мемориал над могилой польских военных
18:54
фотоРоссияне повредили здание Одесского художественного музея
18:52
Электронная подпись "Дії" подтвердила соответствие европейским стандартам
18:48
Оккупанты Запорожской области создали "избирком" для "референдума"
18:34
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
Все новости...