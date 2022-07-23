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Россияне ударили "Калибрами" по Кировоградщине: попали в аэродром, есть погибшие

Ирина БалачукСуббота, 23 июля 2022, 09:30
Россияне ударили Калибрами по Кировоградщине: попали в аэродром, есть погибшие
Дым над Кропивницким после взрывов. Фото Общественного

Утром 23 июля россияне выпустили 13 ракет по Кировоградской области – попали в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци", по меньшей мере 3 людей погибли и больше 10 получили ранения.

По состоянию на 15:00 известно, что 3 человека погибли и 16 получили ранения.

Источник: глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram, Райкович в эфире национального марафона новостей

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Прямая речь Райковича: "Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3).

Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". Есть погибшие и раненые".

Детали: Позже Райкович сообщил, что по состоянию на 9.30 известно, что по меньшей мере один военнослужащий погиб и 9 получили ранения. Также, по предварительным данным, погибли 2 работника ведомственной охраны, охранявшие трансформаторную подстанцию.

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По словам главы ОВА, на месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

Часть одного из микрорайонов Кропивницкого осталась без света – над этим работают аварийные бригады "Облэнерго".

Райкович призвал жителей области не игнорировать тревоги и немедленно спускаться в укрытия.

Темы: Кировоградская областьвойнажертвы
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