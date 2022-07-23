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В Одессе прогремели взрывы, в порту пожар – нардеп

Мазуренко Алена Суббота, 23 июля 2022, 11:47

В Одессе сообщают о взрывах и виден дым после вражеских обстрелов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщает о пожаре в порту Одессы.

Источник: "Суспільне", нардеп Алексей Гончаренко

Прямая речь Гончаренко: "В порту Одессы - пожар. Вот вам и зерновой коридор. Эти у*обки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты".

Детали: Кроме того, очевидцы публикуют фото уничтожения российских ракет над Одессой.

В настоящее время в городе сообщили об отбое воздушной тревоги.

В ОК "Юг" сообщили, что враг обстрелял Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

В командовании добавили, что 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

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Напомним:

  • 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и генсек ООН подписали "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Такой же документ отдельно подписали представители Турции, ООН и России.
  • Речь идет о 3 портах: "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Стороны обязались не нападать на торговые, гражданские суда и портовые постройки.
  • Инициатива закрепила контроль за портами за Украиной и не ослабит санкций против России.

Темы: Одессавзрывобстрелзерно
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