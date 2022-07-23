В Одессе прогремели взрывы, в порту пожар – нардеп

В Одессе сообщают о взрывах и виден дым после вражеских обстрелов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщает о пожаре в порту Одессы.

Источник: "Суспільне", нардеп Алексей Гончаренко

Прямая речь Гончаренко: "В порту Одессы - пожар. Вот вам и зерновой коридор. Эти у*обки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты".

Реклама:

Детали: Кроме того, очевидцы публикуют фото уничтожения российских ракет над Одессой.

В настоящее время в городе сообщили об отбое воздушной тревоги.

В ОК "Юг" сообщили, что враг обстрелял Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

ВИДЕО ДНЯ

В командовании добавили, что 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Напомним: