В Одессе прогремели взрывы, в порту пожар – нардеп
Суббота, 23 июля 2022, 11:47
В Одессе сообщают о взрывах и виден дым после вражеских обстрелов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщает о пожаре в порту Одессы.
Источник: "Суспільне", нардеп Алексей Гончаренко
Прямая речь Гончаренко: "В порту Одессы - пожар. Вот вам и зерновой коридор. Эти у*обки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты".
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Детали: Кроме того, очевидцы публикуют фото уничтожения российских ракет над Одессой.
В настоящее время в городе сообщили об отбое воздушной тревоги.
В ОК "Юг" сообщили, что враг обстрелял Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
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В командовании добавили, что 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
Напомним:
- 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и генсек ООН подписали "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Такой же документ отдельно подписали представители Турции, ООН и России.
- Речь идет о 3 портах: "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Стороны обязались не нападать на торговые, гражданские суда и портовые постройки.
- Инициатива закрепила контроль за портами за Украиной и не ослабит санкций против России.