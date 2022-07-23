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Трибунал над російськими злочинцями варто провести у Харкові – Резніков

Мазуренко Альона Субота, 23 липня 2022, 14:31
фото: ФБ Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що правильним рішенням було б провести трибунал над російськими воєнними злочинцями у Харкові. 

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором.

Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями".

Деталі: За словами Резнікова, Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, по кількості населення дорівнює Маріуполю і наразі – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів.

 

Теми: РезніковХарків
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