Трибунал над російськими злочинцями варто провести у Харкові – Резніков
Субота, 23 липня 2022, 14:31
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що правильним рішенням було б провести трибунал над російськими воєнними злочинцями у Харкові.
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова: "Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором.
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Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями".
Деталі: За словами Резнікова, Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, по кількості населення дорівнює Маріуполю і наразі – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів.
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