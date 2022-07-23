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Трибунал над российскими преступниками стоит провести в Харькове – Резников

Алена МазуренкоСуббота, 23 июля 2022, 14:31
Трибунал над российскими преступниками стоит провести в Харькове – Резников
фото: ФБ Резникова

Министр обороны Алексей Резников считает, что правильным решением было бы провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором.

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После победы это было бы верным местом для трибунала над российскими военными преступниками".

Детали: По словам Резникова, Салтовка в Харькове – самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равен Мариуполю и сейчас – это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов.

 

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Темы: РезниковХарьков
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