Трибунал над российскими преступниками стоит провести в Харькове – Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что правильным решением было бы провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором.

После победы это было бы верным местом для трибунала над российскими военными преступниками".

Детали: По словам Резникова, Салтовка в Харькове – самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равен Мариуполю и сейчас – это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов.