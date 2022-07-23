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Удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 19

Ирина Балачук, Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 20:02
Удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 19
Фото иллюстративное с Pixabay

В результате ракетных ударов россиян по Кропивницкому Кировоградской области 3 человека погибли и 19 получили ранения.

Источник: глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь Райковича: "Имеем в настоящее время точную информацию о 3 погибших и 16 раненых. Среди погибших – один военный и 2 работника ведомственной охраны".

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Детали: По словам Райковича, медики сразу оказали помощь раненым – их жизням ничего не угрожает.

Аварийные бригады "Облэнерго" оперативно возобновили энергоснабжение – по состоянию на 15:00 в Кропивницком свет и вода уже есть везде.

Райкович отметил, что враг – очень коварный, и призвал жителей области не игнорировать сигналы тревоги и немедленно спускаться в укрытия.

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Обновлено: Вечером 23 июля глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович уточнил, что количество раненых возросло до 19 человек.

Прямая речь Райковича: По состоянию на сейчас, уже 19 раненых, в результате сегодняшнего утреннего обстрела.

Их жизни ничего не угрожает.

Всем предоставлена квалифицированная медицинская помощь".

Предыстория:

  • Утром 23 июля россияне выпустили 13 ракет по Кировоградской области – попали в военный аэродром "Канатово" и один из объектов "Укрзализныци". Сначала сообщалось, что 3 человека погибли и 9 получили ранения.

Темы: Кировоградская областьКропивницкийвзрывжертвы
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