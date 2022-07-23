Удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 19
В результате ракетных ударов россиян по Кропивницкому Кировоградской области 3 человека погибли и 19 получили ранения.
Источник: глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram
Прямая речь Райковича: "Имеем в настоящее время точную информацию о 3 погибших и 16 раненых. Среди погибших – один военный и 2 работника ведомственной охраны".
Детали: По словам Райковича, медики сразу оказали помощь раненым – их жизням ничего не угрожает.
Аварийные бригады "Облэнерго" оперативно возобновили энергоснабжение – по состоянию на 15:00 в Кропивницком свет и вода уже есть везде.
Райкович отметил, что враг – очень коварный, и призвал жителей области не игнорировать сигналы тревоги и немедленно спускаться в укрытия.
Обновлено: Вечером 23 июля глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович уточнил, что количество раненых возросло до 19 человек.
Прямая речь Райковича: По состоянию на сейчас, уже 19 раненых, в результате сегодняшнего утреннего обстрела.
Их жизни ничего не угрожает.
Всем предоставлена квалифицированная медицинская помощь".
Предыстория:
- Утром 23 июля россияне выпустили 13 ракет по Кировоградской области – попали в военный аэродром "Канатово" и один из объектов "Укрзализныци". Сначала сообщалось, что 3 человека погибли и 9 получили ранения.