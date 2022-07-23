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Окупанти сповільнили Google і заблокували Facebook та Youtube на Запоріжжі

Роман ПетренкоСубота, 23 липня 2022, 16:58
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Російські військові сповільнили пошукову систему Google на окупованій частині Запорізької області, а також заблокували Facebook, Twitter і Youtube.

Джерело: кремлівські видання "РИА Новости" и ТАСС з посиланням на окупантів

Деталі: Сервіси Facebook, Twitter та Youtube з 23 червня заблоковані на окупованій території Запорізької області, що вийшла з-під контролю Києва, а роботу сервісів Google уповільнено.

Окупанти пишуть, що ресурси нібито блокують "достовірну інформацію та відновлення життя регіону", при цьому "закликаючи до насильства".

Також окупаційна влада заявляє, що Google теж заблокує, якщо вони "не візьмуться за розум" і "продовжать дотримуватися політики дезінформації та пропаганди насильства, а також розлюднення жителів звільненої території".

Нагадаємо: Днями роботу Google заблокували в "ДНР", раніше таке ж рішення ухвалили окупанти Луганської області.

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Теми: Запорізька областьокупаціяРосіяпропаганда
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