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Оккупанты замедлили Google и заблокировали Facebook и Youtube на Запорожье

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 16:58
Оккупанты замедлили Google и заблокировали Facebook и Youtube на Запорожье
ФОТО Иллюстративное: GETTY IMAGES

Российские военные замедлили работу поисковой системы Google на оккупированной части Запорожской области, а также заблокировали Facebook, Twitter и Youtube.

Источник: кремлевские издания "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на оккупантов

Детали: Сервисы Facebook, Twitter и Youtube с 23 июня заблокированы на оккупированной территории Запорожской области, вышедшей из-под контроля Киева, а работа сервисов Google замедлена.

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Оккупанты пишут, что ресурсы якобы блокируют "достоверную информации и восстановлении жизни региона", при этом "призывая к насилию".

Также оккупационные власти заявляют, что Google тоже заблокируют, если они "не возьмутся за ум" и "продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории".

Напомним: На днях работу Google заблокировали в "ДНР", ранее такое же решение приняли оккупанты Луганской области.

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Темы: Запорожская областьоккупацияРосcияпропаганда
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