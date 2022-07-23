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Немецкие СМИ узнали возможную кандидатуру нового посла Украины

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 17:35
фото макеева с фейсбука

Новым послом Украины в Германии вместо Андрея Мельника может стать Алексей Макеев.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкое RTL.

По информации журналистов Алексей Макеев возглавит украинское посольство в Германии. Официально сообщить немецкую сторону о назначении Макеева могут ориентировочно через две недели.

Источники "Европейской правды" подтверждают эту информацию.

Алексей Макеев сейчас является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрей Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре, максимум шесть лет.

О том, как и почему происходит дипломатическая ротация, читайте в статье - "Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?"

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Темы: ГерманияМельник
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