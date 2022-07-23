Росіяни пошкодили будівлю Одеського художнього музею
Вранці 23 липня Росія вдарила ракетами по Одеському порту, де зберігалось зерно, вибуховою хвилею пошкодили будівлю художнього музею.
Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram
Пряма мова Ткаченка: "Цим ударом Росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Вибухова хвиля пошкодила вікна в будівлі Одеського художнього музею.
Портова частина, за оновленою версією номінаційного досьє, що незабаром буде подане Україною до ЮНЕСКО, входитиме до буферної зони об'єкта Всесвітньої спадщини. Порт розташований впритул до ключових об‘єктів культурної спадщини Одеси".
Деталі: Ткаченко закликає міжнародну спільноту зупинити російські удари і знищення культурної та природної спадщини.
Нагадаємо:
- Російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
- За останнім повідомленням від ОК "Південь", внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту вранці 23 липня виникла пожежа у насосній станції, у саме сховище з зерном не влучили.