Россияне повредили здание Одесского художественного музея
Утром 23 июля Россия ударила ракетами по Одесскому порту, где хранилось зерно, взрывной волной повредили здание художественного музея.
Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "Этим ударом Россия поставила под угрозу исторический центр Одессы, включенный в Предыдущий список мирового наследия ЮНЕСКО.
Взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея.
Портовая часть, по обновленной версии номинационного досье, которое в скором времени будет подано Украиной в ЮНЕСКО, будет входить в буферную зону объекта Всемирного наследия. Порт расположен вплотную к ключевым объектам культурного наследия Одессы".
Детали: Ткаченко призывает международное сообщество остановить российские удары и уничтожение культурного и природного наследия.
Напомним:
- Российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
- Согласно последнему сообщению от ОК "Юг", в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту утром 23 июля возник пожар в насосной станции, в само хранилище с зерном не попали.