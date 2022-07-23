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Россияне повредили здание Одесского художественного музея

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 18:54
все фото ткаченко

Утром 23 июля Россия ударила ракетами по Одесскому порту, где хранилось зерно, взрывной волной повредили здание художественного музея.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Этим ударом Россия поставила под угрозу исторический центр Одессы, включенный в Предыдущий список мирового наследия ЮНЕСКО.

Взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея.

Портовая часть, по обновленной версии номинационного досье, которое в скором времени будет подано Украиной в ЮНЕСКО, будет входить в буферную зону объекта Всемирного наследия. Порт расположен вплотную к ключевым объектам культурного наследия Одессы".

Детали: Ткаченко призывает международное сообщество остановить российские удары и уничтожение культурного и природного наследия.

 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
  • Согласно последнему сообщению от ОК "Юг", в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту утром 23 июля возник пожар в насосной станции, в само хранилище с зерном не попали.

Темы: Одессаобстрелкультура
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