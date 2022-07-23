Окупанти Запорізької області створили "виборчком" для "референдуму"

Окупанти в Запорізькій області створили "виборчу комісію" для проведення так званого "референдуму" про входження захоплених районів області до складу Росії.

Джерело: так званий "глава тимчасової адміністрації" окупованої Запорізької області Євген Балицький у Telegram

Дослівно: "Для того щоб процедура референдуму була прозорою та легітимною, з метою захисту виборчих прав громадян, я підписав указ про створення виборчої комісії Запорізької області".

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Деталі: За словами Балицького, так званий "референдум" має відбутися восени, зараз окупанти ведуть підготовчу роботу "одразу в кількох площинах, одна з яких – законодавча".

Він заявив, що всі попередні органи, які займалися організацією виборів на захопленій території Запорізької області, офіційно припинили своє існування з моменту підписання указу.

Балицький також заявив про створення "абсолютно нової відкритої структури" "виборчої комісії". Вона нібито формуватиметься з представників громадських організацій, зборів громадян за місцем проживання, роботи чи служби.

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Що передувало: 14 липня маріонеткова влада, призначена окупантами в Запорізькій області, заявила, що хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.

18 липня росіяни призначили главою "уряду" окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, який обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області РФ.