Оккупанты Херсонщины тоже создали "избирком" - готовятся к "референдуму"
Суббота, 23 июля 2022, 21:03
В оккупированной россиянами Херсонской области после "коллег" из Запорожья также создали "избирком" к "референдуму"
Детали: Оккупанты Херсонщины сообщили, что "избирательную комиссию" создали для проведения "референдума по вхождению в состав РФ".
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В так называемый "избирком" войдут 7 человек.
СМИ пишут, что "референдумы" хотят провести 11 сентября.
Предыстория: Ранее 23 июля оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума".
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