Оккупанты Херсонщины тоже создали "избирком" - готовятся к "референдуму"

В оккупированной россиянами Херсонской области после "коллег" из Запорожья также создали "избирком" к "референдуму"

Источник: ТАСС, "Медуза"

Детали: Оккупанты Херсонщины сообщили, что "избирательную комиссию" создали для проведения "референдума по вхождению в состав РФ".

Реклама:

В так называемый "избирком" войдут 7 человек.

СМИ пишут, что "референдумы" хотят провести 11 сентября.

Предыстория: Ранее 23 июля оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума".