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Оккупанты Херсонщины тоже создали "избирком" - готовятся к "референдуму"

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 21:03

В оккупированной россиянами Херсонской области после "коллег" из Запорожья также создали "избирком" к "референдуму"

Источник: ТАСС, "Медуза"

Детали: Оккупанты Херсонщины сообщили, что "избирательную комиссию" создали для проведения "референдума по вхождению в состав РФ".

В так называемый "избирком" войдут 7 человек.

СМИ пишут, что "референдумы" хотят провести 11 сентября.

Предыстория: Ранее 23 июля оккупанты в Запорожской области создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума".

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcияпропаганда
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