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ООН має понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку окупантів в Україні

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 22:04
ООН має понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку окупантів в Україні
Праміла Паттен, фото Getty Images

ООН після 24 лютого отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими військами в Україні, і це лише "верхівка айсберга".

Джерело: спецпредставниця генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами".

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Деталі: Вона зауважила, що сексуальне насильство – це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".

За словами спецпредставниці генсека ООН, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.

Що передувало: Наприкінці червня повідомлялося, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала понад 300 вбивств включно зі стратами цивільних у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях під час окупації російською армією. Місія також змогла перевірити та підтвердити 23 випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

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Теми: ООНокупаціявійна
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