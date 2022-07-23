Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН має понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку окупантів в Україні

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 22:04
Праміла Паттен, фото Getty Images

ООН після 24 лютого отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими військами в Україні, і це лише "верхівка айсберга".

Джерело: спецпредставниця генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами".

Деталі: Вона зауважила, що сексуальне насильство – це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".

За словами спецпредставниці генсека ООН, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.

Що передувало: Наприкінці червня повідомлялося, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала понад 300 вбивств включно зі стратами цивільних у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях під час окупації російською армією. Місія також змогла перевірити та підтвердити 23 випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

Читайте також: Від facebook до допитів. Чому омбудсмен Денісова втратила посаду

ВІДЕО ДНЯ

Що робити, якщо ви стали жертвою або свідком сексуального насилля під час війни

Теми: ООНокупаціявійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни намагалися захопити Вуглегірську ТЕС, але ЗСУ їх відкинули

відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ

Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ

Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією

На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу

Усі новини...
ООН
В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ
У СТАМБУЛІ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ДЛЯ ВИВЕЗЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА
Українці за час війни перетнули кордон понад 9 мільйонів разів – агентство ООН
Останні новини
09:11
Розвідка Британії пояснила заяви Лаврова про "розширення географії" війни
09:00
За 5 місяців війни російська армія втратила майже 40 тисяч вояків - Генштаб
08:52
Харківщина: за добу поліція зафіксувала 40 руйнувань від обстрілів РФ
08:44
Сунак назвав себе аутсайдером у боротьбі за крісло прем’єра Британії
08:26
ЗСУ зруйнували казарму з російськими військовими в Кадіївці – Гайдай
08:16
Голова комітету збройних сил США розповів, скільки HIMARS може отримати Україна
07:39
Дніпропетровщина: РФ завдала удару по селу, але обійшлося без жертв
06:56
Зведення Генштабу: Росіяни намагалися захопити Вуглегірську ТЕС, але ЗСУ їх відкинули
06:00
На Запоріжжі росіяни викрали понад 400 людей — Старух
05:01
Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію
Усі новини...