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ООН получила более 150 обращений о сексуальном насилии со стороны оккупантов в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 23 июля 2022, 22:04
ООН получила более 150 обращений о сексуальном насилии со стороны оккупантов в Украине
Прамила Паттен, фото Getty Images

ООН после 24 февраля получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими войсками в Украине, и это лишь "верхушка айсберга".

Источник: спецпредставитель генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилла Паттен в видеообращении к участникам Второго саммита первых леди и джентльменов, сообщает Укринформ

Прямая речь: "С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилование под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки на Украину российскими войсками".

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Детали: Она отметила, что сексуальное насилие – это преступление, о котором "хронически недостаточно" информируют, "мы видим только верхушку айсберга".

По словам спецпредставительницы генсека ООН, это одна из самых разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девушек, но также и мужчин и мальчиков.

Что предшествовало: В конце июня сообщалось, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала более 300 убийств, включая казни гражданских в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях во время оккупации российской армией. Миссия также смогла проверить и подтвердить 23 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом.

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Темы: ООНоккупациявойна
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