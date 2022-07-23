Обстріл Миколаєва: мер повідомляє про двох поранених

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва, наразі відомо про двох поранених українців.

Джерело: Сенкевич у Telegram

Пряма мова Сенкевича: "Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС.

Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток".

Деталі: Мерія збирає більш детальну інформацію про руйнування та постраждалих.

Передісторія: Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що російські окупанти обстріляли спальний район облцентру, під завалами знаходяться люди.