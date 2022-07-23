Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Николаева: мэр сообщает о двух раненых

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 22:46
фото сенкевича с фейсбук

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что вечером около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева, сейчас известно о двух раненых украинцах.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС.

Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток".

Детали: Мэрия собирает более подробную информацию о разрушениях и пострадавших.

Предыстория: Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что российские оккупанты обстреляли спальный район облцентра, под завалами находятся люди.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевобстрелвойна
Главное сегодня

Разведка Британии объяснила заявления Лаврова о "расширении географии" войны

Сводка Генштаба: Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ их отбросили

видеоЗеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России

В ООН говорят, что РФ, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе - СМИ

Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ

Обстрел Одессы: Турция переговорила с Украиной и Россией

Все новости...
Николаев
В Николаеве прогремели мощные взрывы — мэр
Оккупанты обстреляли спальный район Николаева, под завалами есть люди - Замазеева
Оккупанты ударили по Николаеву 6 ракетами С-300 – глава ОВА
Последние новости
09:40
Двое американцев, канадец и швед погибли в результате танковой атаки россиян
09:32
В Хмельницкой области - взрывы, работает ПВО - глава обладминистрации
09:27
Россияне обстреливают жилые кварталы Донецкой области и Николаев – сводка ОВА
09:11
Разведка Британии объяснила заявления Лаврова о "расширении географии" войны
09:00
За 5 месяцев войны российская армия потеряла почти 40 тысяч вояк – Генштаб
08:52
Харьковщина: за сутки полиция зафиксировала 40 разрушений от обстрелов РФ
08:44
Сунак назвал себя аутсайдером в борьбе за кресло премьера Британии
08:26
ВСУ разрушили казарму с российскими военными в Кадиевке – Гайдай
08:16
Глава комитета вооруженных сил США рассказал, сколько HIMARS может получить Украина
07:39
Днепропетровщина: РФ нанесла удар по селу, но обошлось без жертв
Все новости...