Обстрел Николаева: мэр сообщает о двух раненых

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что вечером около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева, сейчас известно о двух раненых украинцах.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС.

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Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток".

Детали: Мэрия собирает более подробную информацию о разрушениях и пострадавших.

Предыстория: Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что российские оккупанты обстреляли спальный район облцентра, под завалами находятся люди.