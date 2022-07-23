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ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 23:39
ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що ЗСУ крок за кроком просуваються в Херсонській області.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цей день в чомусь схожий на всі попередні: знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому в цей день видно, наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде.

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Передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитися. Їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – "шапкозакидательство".

Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються в області".

Що передувало: У британській розвідці вважають, що якщо для російських військ форсування Дніпра буде неможливим, а російські війська в окупованому Херсоні відрізані, це стане серйозною військовою та політичною невдачею для Росії.

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Теми: ЗеленськийХерсонська областьдеокупація
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