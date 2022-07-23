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ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 23:39
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що ЗСУ крок за кроком просуваються в Херсонській області.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цей день в чомусь схожий на всі попередні: знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому в цей день видно, наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде.

Передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитися. Їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – "шапкозакидательство".

Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються в області".

Що передувало: У британській розвідці вважають, що якщо для російських військ форсування Дніпра буде неможливим, а російські війська в окупованому Херсоні відрізані, це стане серйозною військовою та політичною невдачею для Росії.

Теми: ЗеленськийХерсонська областьдеокупація
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