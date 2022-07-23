Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ шаг за шагом продвигаются в Херсонской области – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 23 июля 2022, 23:39
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ВСУ шаг за шагом продвигается в Херсонской области.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Этот день в чем-то похож на все предыдущие: снова ракетные удары, тяжелые бои на многих участках, Донбасс, Харьковщина, снова обстрелы. Но в остальном в этот день видно, как мы продвинулись к нашей победе. Она будет.

Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться. Их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом – "шапкозакидательство".

Но чем это помогло им? Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в области".

Что предшествовало: В британской разведке считают, что если для российских войск форсирование Днепра будет невозможным, а российские войска в оккупированном Херсоне отрезаны, это станет серьезной военной и политической неудачей для России.

Темы: ЗеленскийХерсонская областьдеоккупация
Главное сегодня

Разведка Британии объяснила заявления Лаврова о "расширении географии" войны

ВСУ разрушили казарму с российскими военными в Кадиевке – Гайдай

Сводка Генштаба: Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ их отбросили

видеоЗеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России

В ООН говорят, что РФ, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе - СМИ

Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России
Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ
Imagine Dragons будет собирать деньги на восстановление Украины
Последние новости
10:28
видеоСБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов, которые на нем смотрели кино
10:28
Украинцы проедут на велосипедах через Европу, чтобы собрать деньги на реанимобили
10:18
SpaceX вывела на орбиту еще полсотни интернет-спутников Starlink
09:40
Двое американцев, канадец и швед погибли в результате танковой атаки россиян
09:32
В Хмельницкой области - взрывы, работает ПВО - глава обладминистрации
09:27
фотоРоссияне обстреливают жилые кварталы Донецкой области и Николаев – сводка ОВА
09:11
Разведка Британии объяснила заявления Лаврова о "расширении географии" войны
09:00
За 5 месяцев войны российская армия потеряла почти 40 тысяч вояк – Генштаб
08:52
Харьковщина: за сутки полиция зафиксировала 40 разрушений от обстрелов РФ
08:44
Сунак назвал себя аутсайдером в борьбе за кресло премьера Британии
Все новости...