ВСУ шаг за шагом продвигаются в Херсонской области – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ВСУ шаг за шагом продвигается в Херсонской области.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Этот день в чем-то похож на все предыдущие: снова ракетные удары, тяжелые бои на многих участках, Донбасс, Харьковщина, снова обстрелы. Но в остальном в этот день видно, как мы продвинулись к нашей победе. Она будет.

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Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться. Их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом – "шапкозакидательство".

Но чем это помогло им? Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в области".

Что предшествовало: В британской разведке считают, что если для российских войск форсирование Днепра будет невозможным, а российские войска в оккупированном Херсоне отрезаны, это станет серьезной военной и политической неудачей для России.