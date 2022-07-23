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Зеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

Роман ПетренкоСубота, 23 липня 2022, 23:46
Зеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії
фото: оп

Президент Володимир Зеленський впевнений, що через ракетний удар вранці 23 липня по Одесі Росія втратили політичні бали та останніх прихильників домовленостей з країною-агресором.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогоднішній ракетний удар по Одесі – по порту нашому – цинічний, виявився також ударом по політичних позиціях самої ж Росії.

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Якщо хтось у світі раніше говорив, що потрібен якийсь там діалог з Росією, якісь домовленості – сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв.

Ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам уже нікого не обманути. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено й будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об’єктами Одеси – з тим, що є надбанням не тільки для української культури, а й для культури Європи.

Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
  • За останнім повідомленням від ОК "Південь", внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту вранці 23 липня виникла пожежа у насосній станції, у саме сховище з зерном не влучили. 
  • Вибуховою хвилею пошкодили будівлю художнього музею.

Теми: ЗеленськийОдесавійнаРосія
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