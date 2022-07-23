Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 23:46
Зеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России
фото: оп

Президент Владимир Зеленский уверен, что из-за ракетного удара утром 23 июля по Одессе Россия потеряла политические баллы и последних сторонников договоренностей со страной-агрессором.

Источник: видео-обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодняшний ракетный удар по Одессе – по нашему порту – циничный, оказался также ударом по политическим позициям самой же России.

Реклама:

Если кто-то в мире раньше говорил, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности – сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений.

Мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего, в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили совсем рядом с историческими объектами Одессы – с достоянием не только для украинской культуры, но и для культуры Европы.

Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
  • Согласно последнему сообщению от ОК "Юг", в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту утром 23 июля возник пожар в насосной станции, в само хранилище с зерном не попали.
  • Взрывной волной повредили здание художественного музея.

Темы: ЗеленскийОдессавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
ВСУ ликвидировали отряд российских ОМОНовцев возле Лисичанска
ISW: ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине
В Николаеве прогремели мощные взрывы — мэр
ВСУ шаг за шагом продвигаются в Херсонской области – Зеленский
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: