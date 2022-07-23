Зеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России

Президент Владимир Зеленский уверен, что из-за ракетного удара утром 23 июля по Одессе Россия потеряла политические баллы и последних сторонников договоренностей со страной-агрессором.

Источник: видео-обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодняшний ракетный удар по Одессе – по нашему порту – циничный, оказался также ударом по политическим позициям самой же России.

Если кто-то в мире раньше говорил, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности – сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений.

Мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего, в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили совсем рядом с историческими объектами Одессы – с достоянием не только для украинской культуры, но и для культуры Европы.

Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы".

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