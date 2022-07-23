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Зеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 23:46
фото: оп

Президент Владимир Зеленский уверен, что из-за ракетного удара утром 23 июля по Одессе Россия потеряла политические баллы и последних сторонников договоренностей со страной-агрессором.

Источник: видео-обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодняшний ракетный удар по Одессе – по нашему порту – циничный, оказался также ударом по политическим позициям самой же России.

Если кто-то в мире раньше говорил, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности – сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений.

Мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего, в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили совсем рядом с историческими объектами Одессы – с достоянием не только для украинской культуры, но и для культуры Европы.

Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы".

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Напомним:

  • Российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
  • Согласно последнему сообщению от ОК "Юг", в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту утром 23 июля возник пожар в насосной станции, в само хранилище с зерном не попали.
  • Взрывной волной повредили здание художественного музея.

Темы: ЗеленскийОдессавойнаРосcия
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