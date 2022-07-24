Доба на Сумщині: Росіяни накрили вогнем шість громад, загинула людина
За добу росіяни 12 раз обстрілювали Сумщину, випустивши понад 170 різних боєприпасів – внаслідок обстрілів загинув місцевий.
Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький
Деталі: Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.
По Миколаївській громаді опівдні два військові літаки з території ворога випустили 10 ракет. В одному з сіл зруйновано житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Живицький пише, що в людей побило городи і вікна, однак без жертв.
Живицький повідомив, що о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади, і 69-річний місцевий фермер загинув. Також знищено 2 трактори та сільгосподарство громади. Водночас раніше Офіс генпрокурора повідомив, що 23 липня на Сумщині загинув 71-річний фермер внаслідок російського обстрілу села Рижівка.