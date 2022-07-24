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Доба на Сумщині: Росіяни накрили вогнем шість громад, загинула людина

Анастасія КалатурНеділя, 24 липня 2022, 00:40
Доба на Сумщині: Росіяни накрили вогнем шість громад, загинула людина
ФОТО: GETTY

За добу росіяни 12 раз обстрілювали Сумщину, випустивши понад 170 різних боєприпасів – внаслідок обстрілів загинув місцевий.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.

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По Миколаївській громаді опівдні два військові літаки з території ворога випустили 10 ракет. В одному з сіл зруйновано  житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Живицький пише, що в людей побило городи і вікна, однак без жертв.

Живицький  повідомив, що о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської  громади, і 69-річний місцевий фермер  загинув. Також знищено 2  трактори та сільгосподарство громади. Водночас раніше Офіс генпрокурора повідомив, що 23 липня на Сумщині  загинув 71-річний фермер внаслідок російського обстрілу села Рижівка.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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