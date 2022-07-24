Сутки на Сумщине: Россияне накрыли огнем шесть громад, погиб человек

За сутки россияне 12 раз обстреливали Сумщину, выпустив более 170 разных боеприпасов – в результате обстрелов погиб местный.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Отмечается, что под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская громады.

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По Николаевской громаде в полдень два военных самолета с территории врага выпустили 10 ракет. В одном из сел разрушены жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Живицкий пишет, что у людей побило огороды и окна, однако без жертв.

Живицкий сообщил, что в 15 часов россияне обстреляли из минометов село Белопольской громады, и 69-летний местный фермер погиб. Также уничтожены 2 трактора и сельхозяйство громады. В то же время ранее Офис генпрокурора сообщил, что 23 июля в Сумской области погиб 71-летний фермер в результате российского обстрела села Рыжевка.