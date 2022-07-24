Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сутки на Сумщине: Россияне накрыли огнем шесть громад, погиб человек

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 00:40
Сутки на Сумщине: Россияне накрыли огнем шесть громад, погиб человек
ФОТО: GETTY

За сутки россияне 12 раз обстреливали Сумщину, выпустив более 170 разных боеприпасов – в результате обстрелов погиб местный.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Отмечается, что под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская громады.

Реклама:

По Николаевской громаде в полдень два военных самолета с территории врага выпустили 10 ракет. В одном из сел разрушены жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Живицкий пишет, что у людей побило огороды и окна, однако без  жертв.

Живицкий сообщил, что в 15 часов россияне обстреляли из минометов село Белопольской громады, и 69-летний местный фермер погиб. Также уничтожены 2  трактора и сельхозяйство громады. В то же время ранее Офис генпрокурора сообщил, что 23 июля в Сумской области погиб 71-летний фермер в результате российского обстрела села Рыжевка.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Сумская область
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: