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Сутки на Сумщине: Россияне накрыли огнем шесть громад, погиб человек

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 00:40
ФОТО: GETTY

За сутки россияне 12 раз обстреливали Сумщину, выпустив более 170 разных боеприпасов – в результате обстрелов погиб местный.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Отмечается, что под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская громады.

По Николаевской громаде в полдень два военных самолета с территории врага выпустили 10 ракет. В одном из сел разрушены жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей. Живицкий пишет, что у людей побило огороды и окна, однако без  жертв.

Живицкий сообщил, что в 15 часов россияне обстреляли из минометов село Белопольской громады, и 69-летний местный фермер погиб. Также уничтожены 2  трактора и сельхозяйство громады. В то же время ранее Офис генпрокурора сообщил, что 23 июля в Сумской области погиб 71-летний фермер в результате российского обстрела села Рыжевка.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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