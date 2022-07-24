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“Підриває довіру”: Блінкен засудив російський удар по Одесі

Анастасія КалатурНеділя, 24 липня 2022, 01:20
ФОТО: GETTY

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив атаку Росії на Одеський морпорт на наступний день після підписання "зернової угоди".

Джерело: Блінкен у Twitter

Дослівно: "Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішній напад Росії на Одеський порт. Це підриває зусилля щодо доставки їжі голодуючим та довіру до зобов'язань Росії щодо укладеної вчора угоди, що дозволяє український експорт".

Передісторія:

  • 23 липня російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту. Це сталося на наступний день після того, як представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі   підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.
  • Внаслідок удару  виникла пожежа у насосній станції, у саме сховище з зерном не влучили. Вибуховою хвилею пошкодили будівлю художнього музею.
  • Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.
  • ЄС та низка окремих країн-членів засудили атаку. Від багатьох пролунали висновки, що такий вчинок РФ є черговим підтвердженням того, що будь-яким домовленостям з Кремлем взагалі не можна довіряти. 

Знати більше: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею

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Теми: СШАРосіяОдеса
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