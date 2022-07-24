"Підриває довіру": Блінкен засудив російський удар по Одесі

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив атаку Росії на Одеський морпорт на наступний день після підписання "зернової угоди".

Джерело: Блінкен у Twitter

Дослівно: "Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішній напад Росії на Одеський порт. Це підриває зусилля щодо доставки їжі голодуючим та довіру до зобов'язань Росії щодо укладеної вчора угоди, що дозволяє український експорт".

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Передісторія:

23 липня російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту. Це сталося на наступний день після того, як представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Внаслідок удару виникла пожежа у насосній станції, у саме сховище з зерном не влучили. Вибуховою хвилею пошкодили будівлю художнього музею.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

ЄС та низка окремих країн-членів засудили атаку. Від багатьох пролунали висновки, що такий вчинок РФ є черговим підтвердженням того, що будь-яким домовленостям з Кремлем взагалі не можна довіряти.

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