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"Підриває довіру": Блінкен засудив російський удар по Одесі

Анастасія КалатурНеділя, 24 липня 2022, 01:20
Підриває довіру: Блінкен засудив російський удар по Одесі
ФОТО: GETTY

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив атаку Росії на Одеський морпорт на наступний день після підписання "зернової угоди".

Джерело: Блінкен у Twitter

Дослівно: "Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішній напад Росії на Одеський порт. Це підриває зусилля щодо доставки їжі голодуючим та довіру до зобов'язань Росії щодо укладеної вчора угоди, що дозволяє український експорт".

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Передісторія:

  • 23 липня російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту. Це сталося на наступний день після того, як представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі   підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.
  • Внаслідок удару  виникла пожежа у насосній станції, у саме сховище з зерном не влучили. Вибуховою хвилею пошкодили будівлю художнього музею.
  • Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.
  • ЄС та низка окремих країн-членів засудили атаку. Від багатьох пролунали висновки, що такий вчинок РФ є черговим підтвердженням того, що будь-яким домовленостям з Кремлем взагалі не можна довіряти. 

Знати більше: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею

Теми: СШАРосіяОдеса
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