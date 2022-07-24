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"Подрывает доверие": Блинкен осудил российский удар по Одессе

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 01:20
ФОТО: GETTY

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил атаку России на Одесский морпорт на следующий день после подписания "зернового соглашения".

Источник: Блинкен в Twitter

Дословно: "Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке пищи голодающим и доверие к обязательствам России по заключенному вчера соглашению, разрешающему украинский экспорт".

Предыстория:

  • 23 июля российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.  Это произошло на следующий день после того, как представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.
  • В результате удара возник пожар в насосной станции, в само хранилище с зерном не попали. Взрывной волной повредили здание художественного музея.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать продовольственный вопрос как оружие.
  • ЕС и ряд отдельных стран-членов осудили атаку. От многих прозвучали выводы, что такой поступок РФ является очередным подтверждением того, что каким-либо договоренностям с Кремлем вообще нельзя доверять.

Знать больше: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вне его

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Темы: СШАРосcияОдесса
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