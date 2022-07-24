Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ ліквідували загін російських ОМОНівців біля Лисичанська

Анастасія КалатурНеділя, 24 липня 2022, 02:01
ЗСУ ліквідували загін російських ОМОНівців біля Лисичанська
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян ліквідовані.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій

Дослівно: "Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону.

Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено".

Реклама:

Нагадаємо: Кількома днями раніше ЗСУ ліквідували групу найманців ПВК "Вагнер".

Теми: ЛисичанськвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Лисичанськ
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС
Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: