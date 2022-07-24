ЗСУ ліквідували загін російських ОМОНівців біля Лисичанська
Неділя, 24 липня 2022, 02:01
ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян ліквідовані.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій
Дослівно: "Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону.
Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено".
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Нагадаємо: Кількома днями раніше ЗСУ ліквідували групу найманців ПВК "Вагнер".