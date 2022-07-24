ЗСУ ліквідували загін російських ОМОНівців біля Лисичанська

ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян ліквідовані.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій

Дослівно: "Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону.



Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено".

Нагадаємо: Кількома днями раніше ЗСУ ліквідували групу найманців ПВК "Вагнер".