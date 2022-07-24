ВСУ ликвидировали отряд российских ОМОНовцев возле Лисичанска
Воскресенье, 24 июля 2022, 02:01
ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа возле Лисичанска - по меньшей мере 12 россиян ликвидированы.
Источник: Управление стратегических коммуникаций
Дословно: "Вблизи Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского омона.
Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского омона в районе Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен".
Напомним: Несколькими днями ранее ВСУ ликвидировали группу наемников ЧВК "Вагнер".
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