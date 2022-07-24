Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ликвидировали отряд российских ОМОНовцев возле Лисичанска

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 02:01
ВСУ ликвидировали отряд российских ОМОНовцев возле Лисичанска
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа возле Лисичанска - по меньшей мере 12 россиян ликвидированы.

Источник: Управление стратегических коммуникаций

Дословно: "Вблизи Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского омона.

Реклама:

Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского омона в районе Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен".

Напомним: Несколькими днями ранее ВСУ ликвидировали группу наемников ЧВК "Вагнер".

Темы: ЛисичансквойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Лисичанск
В Лисичанске захватчики превратили все больницы в военные госпитали – ГВА
Оккупанты вывезли в РФ 50 старшеклассников из Лисичанска – ЦНС
Украинские военные в окрестностях Лисичанска – Гайдай
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: