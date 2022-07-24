ISW: ЗСУ вже могли почати контрнаступ на Херсонщині

Українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі: Інформація з відкритих джерел про хід та темпи контрнаступу, ймовірно, буде обмеженою та надходитиме з затримкою, відстаючи від реальних подій.

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ISW пише, що район між лінією фронту та Херсоном є сільським і в основному складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомляють про пересування військ та боїв, що дозволяє змінити контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з'являються у звітах з відкритих джерел. У російської влади також немає стимулу повідомляти про перемоги ЗСУ.

Інститут додає мапи бойових дій:

ISW

ISW

ISW

ISW

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.