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ISW: ЗСУ вже могли почати контрнаступ на Херсонщині

Анастасія КалатурНеділя, 24 липня 2022, 02:50
ФОТО: GETTY

Українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі:  Інформація з відкритих джерел про хід та темпи контрнаступу, ймовірно, буде обмеженою та надходитиме з затримкою, відстаючи від реальних подій.

ISW пише, що район між лінією фронту та Херсоном є сільським і в основному складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомляють про пересування військ та боїв, що дозволяє змінити контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з'являються у звітах з відкритих джерел.  У російської влади також немає стимулу повідомляти про перемоги ЗСУ.

Інститут додає мапи бойових дій:

 
ISW
 
ISW
 
ISW
 
ISW

Нагадаємо: Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

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Теми: війнаХерсонська областьРосія
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