Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: ЗСУ вже могли почати контрнаступ на Херсонщині

Анастасія КалатурНеділя, 24 липня 2022, 02:50
ISW: ЗСУ вже могли почати контрнаступ на Херсонщині
ФОТО: GETTY

Українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі:  Інформація з відкритих джерел про хід та темпи контрнаступу, ймовірно, буде обмеженою та надходитиме з затримкою, відстаючи від реальних подій.

Реклама:

ISW пише, що район між лінією фронту та Херсоном є сільським і в основному складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомляють про пересування військ та боїв, що дозволяє змінити контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з'являються у звітах з відкритих джерел.  У російської влади також немає стимулу повідомляти про перемоги ЗСУ.

Інститут додає мапи бойових дій:

 
ISW
 
ISW
 
ISW
 
ISW

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

Теми: війнаХерсонська областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: