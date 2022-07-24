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ISW: ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 02:50
ISW: ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине
ФОТО: GETTY

Украинские силы, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.

Источник: аналитики американского Института исследования войны (ISW)

Детали: Информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограничена и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.

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ISW пишет, что район между линией фронта и Херсоном является сельским и в основном состоит из небольших населенных пунктов, с меньшей вероятностью сообщающих о передвижении войск и боев, что позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые появляются в отчетах из открытых источников. У российских властей также нет стимула сообщать о победах ВСУ.

Институт добавляет карты боевых действий:

 
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Напомним: Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что результаты контрнаступления украинских сил в Херсонской области можно ожидать с августа.

Темы: войнаХерсонская областьРосcия
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