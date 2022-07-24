У Миколаєві прогриміли потужні вибухи — мер
Неділя, 24 липня 2022, 04:12
У Миколаєві пролунало 5 вибухів.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
Дослівно: "Більше 5 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги".
Деталі: Мер просить містян лишатися в укриттях та не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації.
Нагадаємо: Увечері 23 липня російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва, двоє людей отримали поранення.
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