У Миколаєві прогриміли потужні вибухи — мер

У Миколаєві пролунало 5 вибухів.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Дослівно: "Більше 5 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги".



Деталі: Мер просить містян лишатися в укриттях та не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації.

Нагадаємо: Увечері 23 липня російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва, двоє людей отримали поранення.