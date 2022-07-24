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В Николаеве прогремели мощные взрывы — мэр

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 04:12
ФОТО: GETTY

В Николаеве раздалось 5 взрывов.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич

Дословно: "Более пяти мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги".

Детали: Мэр просит горожан оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео последствий обстрелов до появления официальной информации.

Напомним: Вечером 23 июля российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева, два человека получили ранения.

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Темы: НиколаеввойнаРосcиявзрыв
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