В Николаеве прогремели мощные взрывы — мэр

В Николаеве раздалось 5 взрывов.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич

Дословно: "Более пяти мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги".

Детали: Мэр просит горожан оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео последствий обстрелов до появления официальной информации.

Напомним: Вечером 23 июля российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева, два человека получили ранения.