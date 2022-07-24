Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію

Спалах мавпячої віспи є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус у Reuters

Деталі: За словами голови ВООЗ, цей спалах сконцентрований серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, особливо серед тих, у кого кілька сексуальних партнерів. Водночас він сказав, що "стигма і дискримінація можуть бути настільки ж небезпечними, як і будь-який вірус".

Гебреєсус повідомив, що ризик зараження цією віспою був помірним у всьому світі, за винятком Європи, де ВООЗ оцінила ризик як високий.

Наприкінці червня комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ вирішив не оголошувати спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Тоді було зареєстровано лише близько 3 тисячі випадків, та кількість випадків захворювання різко зросла - наразі понад 16 тисяч випадків мавпячої віспи у більш ніж 75 країнах та п'ять смертей на африканському континенті. Відтак група експертів погодилася переглянути свою позицію щодо оголошення надзвичайної ситуації.

Одним із ключових питань, що спричинили переоцінку, було те, чи будуть випадки поширюватися на інші групи, особливо дітей чи інших осіб, які були вразливими для вірусу під час минулих спалахів. Представники ВООЗ заявили, що вивчають можливість поширення вірусу через нові способи передачі.

Довідково: ВООЗ визначає надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення, або PHEIC, як "надзвичайну подію", яка є "ризиком для громадської охорони здоров'я для інших держав внаслідок міжнародного поширення хвороби" і "потенційно вимагає скоординованих міжнародних дій у відповідь". Цей ярлик може відкрити фінансування для співпраці в галузі обміну вакцинами та методами лікування.

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