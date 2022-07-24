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На Запоріжжі росіяни викрали понад 400 людей — Старух

Анастасія КалатурНеділя, 24 липня 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Росіяни продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області  - наразі відомо про 415 випадків викрадень людей.

Джерело: керівник Запорізької ОВА  Олександр Старух

Деталі: Понад 170 осіб перебувають у заручниках.

Водночас з цим, Старух зазначив, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Тих, кого росіяни забирають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп, значно більше.

Знати більше: Правда про життя під російською окупацією

Нагадаємо: 19 липня повідомлялося, що російські військові вивезли у невідомому напрямку трьох працівників захопленої ними Запорізької атомної електростанції.

Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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