На Запорожье россияне похитили более 400 человек — Старух
Воскресенье, 24 июля 2022, 06:00
Россияне продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях Запорожской области - сейчас известно о 415 случаях похищений людей.
Источник: руководитель Запорожской ОВА Александр Старух
Детали: Более 170 человек находятся в заложниках.
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В то же время Старух отметил, что похищенным считается тот человек, который находится в плену более трех суток. Тех, кого россияне забирают на 1-2 дня с целью получить деньги на выкуп, гораздо больше.
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Напомним: 19 июля сообщалось, что российские военные вывезли в неизвестном направлении троих работников захваченной ими Запорожской атомной электростанции.
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