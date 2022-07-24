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На Запорожье россияне похитили более 400 человек — Старух

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Россияне продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях Запорожской области - сейчас известно о 415 случаях похищений людей.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Александр Старух

Детали: Более 170 человек находятся  в заложниках.

В то же время Старух отметил, что похищенным считается тот человек, который находится в плену более трех суток. Тех, кого россияне забирают на 1-2 дня с целью получить деньги на выкуп, гораздо больше.

Знать больше: Правда о жизни под российской оккупацией

Напомним: 19 июля сообщалось, что российские военные вывезли в неизвестном направлении троих работников захваченной ими Запорожской атомной электростанции.

Темы: Запорожская областьвойнаРосcия
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