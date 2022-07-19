Окупанти викрали трьох працівників ЗАЕС

Російські військові вивезли у невідомому напрямку трьох працівників захопленої ними Запорізької атомної електростанції.

Джерело: компанія "Енергоатом" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що це сталося у неділю і понеділок 17-18 липня. Викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна, заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.

Реклама:

Наразі місцезнаходження викрадених невідоме.

Дослівно: "Це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією".

Що передувало: У понеділок мер Енергодару, де розташована атомна станція, Дмитро Орлов повідомив, що дев'ять російських військових з "охорони" Запорізької АЕС потрапили у лікарню з пораненнями, також серед них є загиблі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: