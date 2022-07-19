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Окупанти викрали трьох працівників ЗАЕС

Євген КізіловВівторок, 19 липня 2022, 17:39
ЗАЕС, фото Getty Images

Російські військові вивезли у невідомому напрямку трьох працівників захопленої ними Запорізької атомної електростанції.

Джерело: компанія "Енергоатом" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що це сталося у неділю і понеділок 17-18 липня. Викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна, заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.

Наразі місцезнаходження викрадених невідоме.

Дослівно: "Це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією".

Що передувало: У понеділок мер Енергодару, де розташована атомна станція, Дмитро Орлов повідомив, що дев'ять російських військових з "охорони" Запорізької АЕС потрапили у лікарню з пораненнями, також серед них є загиблі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 березня російські війська захопили територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
  • В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.
  • На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

Теми: ЗАЕСвійнаокупація
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