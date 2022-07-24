ЗСУ зруйнували казарму з російськими військовими в Кадіївці – Гайдай

На Луганщині українські захисники змусили росіян відійти від Верхньокам’янського, поблизу Лисичанська знищили 12 ОМОНівців із Сахаліна, у Кадіївці зруйнували казарму з російськими військовими.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

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За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішних влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по них можуть влучити.

Зокрема, вчора у Кадіївці (колишній Стаханов – ред.) руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. А саме загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено".

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Деталі: Втім окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення.

Упродовж 23 липня завдали чотири ракетні та один авіаудар.

Росіяни посилили тиск у районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу.

По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли.