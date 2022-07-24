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ВСУ разрушили казарму с российскими военными в Кадиевке – Гайдай

Елена РощинаВоскресенье, 24 июля 2022, 08:26
ВСУ разрушили казарму с российскими военными в Кадиевке – Гайдай
Луганщина, фото из Telegram Сергея Гайдая

В Луганской области украинские защитники вынудили россиян отойти от Верхнекаменского, вблизи Лисичанска уничтожили 12 ОМОНовцев с Сахалина, в Кадиевке разрушили казарму с российскими военными.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Силы обороны Украины наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия. Западная артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.

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За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только в Луганской области. Много успешных попаданий и на Донбассе, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть.

В частности, вчера в Кадиевке (бывший Стаханов – ред.) разрушения потерпели помещение, где находились российские военные. Утраты уточняются.

А вблизи Лисичанска наши артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию. А именно отряд сахалинского ОМОНа, который по приказу Кремля прибыл на войну в Украину. Уничтожены не менее 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены".

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Детали: Однако оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения.

В течение 23 июля нанесли четыре ракетных и один авиаудар.

Россияне усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава.

По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы.

Темы: войнаЛуганская область
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