Харківщина: за добу поліція зафіксувала 40 руйнувань від обстрілів РФ
Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і населені пункти області, правоохоронці документують руйнування цивільної інфраструктури.
Джерело: поліція Харківщини
Деталі: 23 липня під удари військових РФ потрапили Харків, села Слатине та Шевелівка. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали багатоповерхівки, учбовий заклад, будівлі та сільгосптехніка фермерського господарства, приватні будинки.
Слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.
Дослівно: "Ракетні та артилерійські обстріли Харківщини не припиняються. В результаті гинуть та отримують поранення жителі міста та територіальних громад області, зазнають руйнувань житлові будинки та цивільна інфраструктура".