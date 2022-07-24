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Харківщина: за добу поліція зафіксувала 40 руйнувань від обстрілів РФ

Валентина РоманенкоНеділя, 24 липня 2022, 08:52
Харківщина: за добу поліція зафіксувала 40 руйнувань від обстрілів РФ
фото поліції

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і населені пункти області, правоохоронці документують руйнування цивільної інфраструктури.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: 23 липня під удари військових РФ потрапили Харків, села Слатине та Шевелівка. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали багатоповерхівки, учбовий заклад, будівлі та сільгосптехніка фермерського господарства, приватні будинки.

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Слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Дослівно: "Ракетні та артилерійські обстріли Харківщини не припиняються. В результаті гинуть та отримують поранення жителі міста та територіальних громад області, зазнають руйнувань житлові будинки та цивільна інфраструктура".

Теми: Харківська областьвійнаполіція
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