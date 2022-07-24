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Харьковщина: за сутки полиция зафиксировала 40 разрушений от обстрелов РФ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 08:52
фото полиции

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков и населенные пункты области, правоохранители документируют разрушение гражданской инфраструктуры.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: 23 июля под удары военных РФ попали Харьков, села Слатино и Шевеловка. В результате обстрелов повреждения получили многоэтажки, учебное заведение, здания и сельхозтехника фермерского хозяйства, частные дома.

Следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Дословно: "Ракетные и артиллерийские обстрелы Харьковщины не прекращаются. В результате погибают и получают ранения жители города и территориальных общин области, разрушаются жилые дома и гражданская инфраструктура".

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Темы: Харьковская областьвойнаполиция
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