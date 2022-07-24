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За 5 місяців війни російська армія втратила майже 40 тисяч вояків - Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 24 липня 2022, 09:00
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія "демілітаризувалася" на 39520 солдатів, яких було ліквідовано.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1722 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
  • артилерійських систем – 869 (+5) од,
  • РСЗВ - 255 (+2) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
  • крилаті ракети - 170 (+3),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 73 (+1).

Вказано, що минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.

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