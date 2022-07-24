За 5 месяцев войны российская армия потеряла почти 40 тысяч вояк – Генштаб
Воскресенье, 24 июля 2022, 09:00
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия "демилитаризировалась" на 39 520 солдат, которые были ликвидированы.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.07 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 39520 (+280) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1722 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3942 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 869 (+5) ед,
- РСЗО - 255 (+2) ед,
- средства ПВО - 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+0),
- крылатые ракеты – 170 (+3),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3) ед,
- специальная техника – 73 (+1).
Указано, что за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Данные уточняются.