За 5 месяцев войны российская армия потеряла почти 40 тысяч вояк – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия "демилитаризировалась" на 39 520 солдат, которые были ликвидированы.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.07 ориентировочно составили:

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личного состава - около 39520 (+280) человек ликвидировано,

танков ‒ 1722 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3942 (+13) ед,

артиллерийских систем – 869 (+5) ед,

РСЗО - 255 (+2) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+0),

крылатые ракеты – 170 (+3),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3) ед,

специальная техника – 73 (+1).

Указано, что за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.