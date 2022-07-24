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За 5 месяцев войны российская армия потеряла почти 40 тысяч вояк – Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 09:00
За 5 месяцев войны российская армия потеряла почти 40 тысяч вояк – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия "демилитаризировалась" на 39 520 солдат, которые были ликвидированы.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.07 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 39520 (+280) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1722 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3942 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 869 (+5) ед,
  • РСЗО - 255 (+2) ед,
  • средства ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+0),
  • крылатые ракеты – 170 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3) ед,
  • специальная техника – 73 (+1).

Указано, что за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.

Темы: войнаРосcия
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