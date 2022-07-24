Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Хмельниччині - вибухи, працює ППО - голова обладміністрації

Валентина РоманенкоНеділя, 24 липня 2022, 09:32
На Хмельниччині - вибухи, працює ППО - голова обладміністрації
Сергій Гамалій. фото з його ТГ

У Хмельницькій області лунають вибухи, працює система Протиповітряної оборони.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова: "На території області чути звуки вибухів.

Реклама:

Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях.

Деталі згодом".

Оновлено: Пізніше Повітряне командування "Захід" повідомило, що протиповітряна оборона України збила на Хмельниччині три ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Хмельниччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Хмельниччина
Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією
Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400
Атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: