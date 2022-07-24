На Хмельниччині - вибухи, працює ППО - голова обладміністрації
Неділя, 24 липня 2022, 09:32
У Хмельницькій області лунають вибухи, працює система Протиповітряної оборони.
Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram
Пряма мова: "На території області чути звуки вибухів.
Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях.
Деталі згодом".
Оновлено: Пізніше Повітряне командування "Захід" повідомило, що протиповітряна оборона України збила на Хмельниччині три ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.