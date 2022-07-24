В Хмельницкой области - взрывы, работает ПВО - глава обладминистрации
Воскресенье, 24 июля 2022, 09:32
В Хмельницкой области раздаются взрывы, работает система противовоздушной обороны.
Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram
Прямая речь: "На территории области слышны звуки взрывов.
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Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях.
Детали позже".
Обновлено: Позднее Воздушное командование "Захід" сообщило, что противовоздушная оборона Украины сбила на Хмельнитчине три ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
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