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В Хмельницкой области - взрывы, работает ПВО - глава обладминистрации

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 09:32
Сергей Гамалий. фото из его ТГ

В Хмельницкой области раздаются взрывы, работает система противовоздушной обороны.

Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram

Прямая речь: "На территории области слышны звуки взрывов.

Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях.

Детали позже".

Обновлено: Позднее Воздушное командование "Захід" сообщило, что противовоздушная оборона Украины сбила на Хмельнитчине три ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Темы: Хмельнитчинавойна
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