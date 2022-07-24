Мер просить харків'ян не користуватися наземним транспортом уранці: терор РФ триває

Міський голова Харкова Ігор Терехов просить городян мінімізувати ранкові поїздки наземним громадським транспортом з міркувань безпеки.

Джерело: Терехов у Telegram

Деталі: За словами мера, тиждень показав, що тепер агресор навіть не вдає, що стріляє по військових об'єктах.

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Житлові будинки, ринки, торгові центри, школи, спортивні комплекси, університети та ін. Але найстрашніше – зупинки громадського транспорту. Саме туди окупант бив вранці середи та четверга.

Якраз у той самий час, коли багато хто з харків'ян їхав на роботу. У четвер було троє загиблих та 23 поранених. У середу на зупинці троє поранених та троє вбитих, серед них – 13-річний хлопчик. Його 15-річну сестру було поранено.

Пряма мова: "Цей терор проти нас триватиме. А наше головне завдання зараз – вижити і жити. Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті. Частіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування.

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