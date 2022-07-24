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Мэр просит харьковчан не пользоваться наземным транспортом утром: террор РФ продолжается

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 14:39
фото ГСЧС

Городской голова Харькова Игорь Терехов просит горожан минимизировать утренние поездки в наземном общественном транспорте из соображений безопасности.

Источник: Терехов в Telegram

Детали: По словам мэра, прошедшая неделя показала, что теперь агрессор даже не делает вид, что стреляет по военным объектам.

Жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и т.д. Но самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга.

Как раз в то самое время, когда многие из харьковчан ехали на работу. В четверг было трое погибших и 23 раненых. В среду на остановке трое раненых и трое убитых, среди них – 13-летний мальчик. Его 15-летняя сестра была ранена.

Прямая речь: "Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас – выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодня это самый безопасный способ передвижения.

Если вам нужны продукты или другая помощь – работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться и вам помогут.

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И помните главное – мы обязательно победим!".

Темы: Харьковвойнатранспорт
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