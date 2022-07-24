Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні окупанти змушують підприємців отримувати російські паспорти – ОДА

Катерина ТищенкоНеділя, 24 липня 2022, 16:50
Пункт прийому документів на російські паспорти на окупованій Херсонщині, фото Anadolu Agency via Getty Images

У тимчасово зайнятому росіянами Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам.

Для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт".

Деталі: В ОДА також повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції "Чорноморець" та випускають там пропагандистські брошури.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонпаспортокупаціябізнес
Головне сьогодні

Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням

"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова

Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія

"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"

Окупанти намагалися просунутися на Херсонщині, але зазнали втрат – зведення Генштабу

Усі новини...
Херсон
Британська розвідка: відрізані в Херсоні війська стануть серйозною військовою невдачею для Росії
Окупанти думають про понтонну переправу замість Антонівського моста у Херсоні – облрада
В ОП запропонували росіянам зробити наступний "жест доброї волі"
Останні новини
03:21
ЗМІ: У Харкові пролунало понад 20 вибухів
02:27
ЗСУ знищили на півдні російські склади з боєприпасами і спостережний пункт Нацгвардії РФ
01:36
Дніпропетровщина: Росіяни обстріляли Нікопольський район з РСЗВ
00:50
відеоХерсонщина: В ЗСУ показали знищену російську батарею С-300
23:54
Опалювального сезону в Слов’янську не буде – мер
23:22
Сумщина: росіяни обстрілювали три громади, обійшлося без жертв
23:09
Загинув командир 28-ї ОМБр полковник Гуляєв
22:40
Футзал: Україна втратила перемогу в фіналі студентського Чемпіонату світу
22:13
фотоВидри-волонтерки: історія українця з Балі, який разом з тваринами допомагає ЗСУ
22:10
Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням
Усі новини...