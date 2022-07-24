У Херсоні окупанти змушують підприємців отримувати російські паспорти – ОДА
Неділя, 24 липня 2022, 16:50
У тимчасово зайнятому росіянами Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт.
Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook
Дослівно: "У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам.
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Для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт".
Деталі: В ОДА також повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції "Чорноморець" та випускають там пропагандистські брошури.