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У Херсоні окупанти змушують підприємців отримувати російські паспорти – ОДА

Катерина ТищенкоНеділя, 24 липня 2022, 16:50
У Херсоні окупанти змушують підприємців отримувати російські паспорти – ОДА
Пункт прийому документів на російські паспорти на окупованій Херсонщині, фото Anadolu Agency via Getty Images

У тимчасово зайнятому росіянами Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам.

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Для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт".

Деталі: В ОДА також повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції "Чорноморець" та випускають там пропагандистські брошури.

Теми: Херсонпаспортокупаціябізнес
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