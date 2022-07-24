У Херсоні окупанти змушують підприємців отримувати російські паспорти – ОДА

Пункт прийому документів на російські паспорти на окупованій Херсонщині, фото Anadolu Agency via Getty Images

У тимчасово зайнятому росіянами Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації, для якої потрібно отримати російський паспорт.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам.

Для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт".

Деталі: В ОДА також повідомили, що у Скадовську окупанти захопили приміщення редакції "Чорноморець" та випускають там пропагандистські брошури.