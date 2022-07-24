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В Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать российские паспорта – ОГА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 16:50
В Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать российские паспорта – ОГА
Пункт приема документов на российские паспорта в оккупированной Херсонской области, фото Anadolu Agency via Getty Images

Во временно занятом россиянами Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации, для которой нужно получить российский паспорт.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "В Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству, уплачивая налоги оккупантам.

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Для того, чтобы "зарегистрироваться", нужно получить российский паспорт".

Детали: В ОГА также сообщили, что в Скадовске оккупанты захватили помещение редакции "Черноморец" и выпускают там пропагандистские брошюры.

Темы: Херсонпаспорт оккупациябизнес
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