Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російських військових, які відмовляються воювати, тримають у полоні на Луганщині – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 24 липня 2022, 17:27
Російських військових, які відмовляються воювати, тримають у полоні на Луганщині – ЗМІ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що російські контрактники, які відмовляються продовжувати участь у війні з Україною, тримаються "під вартою" в окупованій Росією Луганській області, їх силою змушують повернутися на фронт.

Джерело: The Insider з посиланням на батька одного із солдатів

Деталі: За даними журналістів, після трьох місяців служби російським контрактникам обіцяли відпустку та можливість відмовитися від участі у війні, але коли ті вирішили залишити Україну, написавши відмовні, їх затримали та відвезли до міста Брянка Луганської області.

Реклама:

Там уже понад місяць їх тримають "під вартою".

Контрактників утримують у жахливих умовах, очевидці розповідають про "якісь ями" та "катування".

Російське військове керівництво, за словами батька, повідомило, що не має відношення до затримання "відмовників", заявляючи, що контрактників утримують "луганські військові".

ВІДЕО ДНЯ

Один із родичів солдата, який утримується зараз у Брянці, розповів The Insider, що "відмовників" дуже багато.

Військове командування відмовляється відпускати їх додому, побоюючись, що решта контрактників наслідуватиме їх приклад.

Нагадаємо: Контрактники з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, заявили про погрози та тиск з боку командування.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: