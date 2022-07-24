Російських військових, які відмовляються воювати, тримають у полоні на Луганщині – ЗМІ

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що російські контрактники, які відмовляються продовжувати участь у війні з Україною, тримаються "під вартою" в окупованій Росією Луганській області, їх силою змушують повернутися на фронт.

Джерело: The Insider з посиланням на батька одного із солдатів

Деталі: За даними журналістів, після трьох місяців служби російським контрактникам обіцяли відпустку та можливість відмовитися від участі у війні, але коли ті вирішили залишити Україну, написавши відмовні, їх затримали та відвезли до міста Брянка Луганської області.

Там уже понад місяць їх тримають "під вартою".

Контрактників утримують у жахливих умовах, очевидці розповідають про "якісь ями" та "катування".

Російське військове керівництво, за словами батька, повідомило, що не має відношення до затримання "відмовників", заявляючи, що контрактників утримують "луганські військові".

Один із родичів солдата, який утримується зараз у Брянці, розповів The Insider, що "відмовників" дуже багато.

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Військове командування відмовляється відпускати їх додому, побоюючись, що решта контрактників наслідуватиме їх приклад.

Нагадаємо: Контрактники з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, заявили про погрози та тиск з боку командування.