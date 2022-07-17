Контрактники РФ із Бурятії: За відмову воювати відправляють до СІЗО під Луганськом

Контрактники з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, заявили про погрози та тиск з боку командування.

Джерело: сім контрактників із Бурятії у коментарі "Медіазоні"

Деталі: Аудіозапис із коментарями контрактників "Медіазоні" передала президент фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова

На початку запису військові представляються, свої імена називають Ілля Камінський, Алдар Диликов, Володимир Мальков, Андрій Мартинов, Сергій Арсенов, Віктор Дурних та Микола Васильєв — усі вони проходили службу у військовій частині №32364 в Бурятії, а після кількох місяців війни написали рапорти про відмову від участі у ній.

"Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто почалися погрози з боку командування… Погрожували на рапорти, казали, що до ППД (пункт постійної дислокації — ред.) ніхто не потрапить, приїжджав начальник військово-слідчого відділу Дніпропетровської та Херсонської області. Говорили, що створили штурм-загін під Луганськом і після СІЗО-1 відправляють усіх туди", — розповідає один із військових.

За його словами, групами від 8 до 10 осіб військовослужбовців везуть у військову комендатуру, де тримають 3-4 дні замкненими у гаражі з одноразовим харчуванням, а потім відправляють до СІЗО під Луганськом, створеного на базі реабілітаційного центру.

Контрактник також зазначив, що наказ про відправку військових до СІЗО віддавав заступник командувача з військово-політичної роботи, а начальник військово-слідчого відділу змушував відмовників писати пояснювальні та заяви про готовність воювати далі.

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"Рапорти ніхто не приймав, ніхто не підписував, рвали, змушували писати різні пояснювальні. Рапорти не були розглянуті до цього дня. Вже з подачі першого рапорту минуло півтора тижні. Жодних зрушень немає", — уточнювали відмовники.

Мати ще одного контрактника, який проходив службу в Бурятії, а після чотирьох місяців в Україні написав рапорт про відмову брати участь у бойових діях, розповіла "Медіазоні", що її синові з двома контузіями також не дозволяють звільнитися, а в неділю його повезли до прокуратури.

Співрозмовниці "Медіазони" стало відомо, що рапорти про відмову написали 77 осіб, які служили у Бурятії. Вона припустила, що приводом для цього стало те, що "в бригаді не залишилося жодного танка", тоді як українські військові мають "ракетні установки, гаубиці". "Бригада була залишена на смерть", - пояснила мати військового. Про аналогічну ситуацію розповідала мати Іллі Камінського.

Раніше фонд "Вільна Бурятія" повідомив, що до Росії з України повернулося близько 150 контрактників, які відмовилися воювати. Гармажапова уточнювала, що вони розірвали контракти з Міноборони ще у червні, але після звернення 15 жінок до голови регіону Олексія Циденова, які просили його повернути їхніх чоловіків до Бурятії, "автобус із чоловіками, які вже їхали додому, розвернули".

Що передувало: 28 червня в Бурятії дружини військових, які знаходяться в Україні на "навчаннях", записали відеозвернення до голови республіки з проханням повернути їхніх чоловіків додому.