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Российских военных, которые отказываются воевать, держат в плену на Луганщине – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 июля 2022, 17:27
Российских военных, которые отказываются воевать, держат в плену на Луганщине – СМИ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Журналисты-расследователи сообщают, что российских контрактников, отказывающихся продолжать участие в войне с Украиной, держат "под стражей" в оккупированной Россией Луганской области, их силой принуждают вернуться на фронт.

Источник: The Insider со ссылкой на отца одного из солдат

Детали: По данным журналистов, после трех месяцев службы российским контрактникам обещали отпуск и возможность отказаться от участия в войне, но когда те решили покинуть Украину, написав отказные, их задержали и отвезли в город Брянка Луганской области.

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Там уже больше месяца их держат "под стражей".

Контрактников содержат в ужасных условиях, очевидцы рассказывают о "каких-то ямах" и "пытках".

Российское военное руководство, по словам отца, сообщило, что не имеет отношения к задержаниям "отказников", заявляя, что контрактников удерживают "луганские военные".

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Один из родственников солдата, удерживаемого сейчас в Брянке, рассказал The Insider, что "отказников" очень много.

Военное командование отказывается отпускать их домой, опасаясь, что остальные контрактники последуют их примеру.

Напомним: Контрактники из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, заявили об угрозах и давлении со стороны командования.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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