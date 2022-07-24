На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено фільтрувальну станцію
На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, низка населених пунктів залишилися без водопостачання.
Джерело: міський голова Покровська Руслан Требушкін у Telegram
Дослівно: "Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію!".
Деталі: За словами Требушкіна, відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт.
Довідка: Як раніше писала УП, Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, а також селищ міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, сіл Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка.