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На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено фільтрувальну станцію

Катерина ТищенкоНеділя, 24 липня 2022, 19:52
ілюстративне фото pixabay

На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, низка населених пунктів залишилися без водопостачання.

Джерело: міський голова Покровська Руслан Требушкін у Telegram

Дослівно: "Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію!".

Деталі: За словами Требушкіна, відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт.

Довідка: Як раніше писала УП, Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, а також селищ міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, сіл Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка.

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Теми: Донецька областьвода
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